НАТО направит около 10 кораблей для охраны подводной инфраструктуры на Балтике

НАТО в конце недели приступит к охране критически важных объектов в Балтийском море силами до десяти кораблей,

НАТО в конце недели приступит к охране критически важных объектов в Балтийском море силами до десяти кораблей.

Как передает Report, об этом сообщил портал телерадиовещания Финляндии Yle.

"НАТО направит корабли, несущие в настоящее время службу в Балтийском море, а также корабли, которые отправят непосредственно страны НАТО. В общей сложности их будет около десяти, они останутся в море до апреля", - отмечает Yle.

Корабли будут расположены рядом с энергетическими кабелями и кабелями передачи данных. В основном они будут действовать как сдерживающий фактор. В международных водах НАТО не может, например, блокировать проход судов других стран, говорится в сообщении.

Кроме того, Финский залив будет по-прежнему охраняться, в частности, финскими и эстонскими кораблями. Решение об увеличении своего присутствия в Балтийском море НАТО приняло 30 декабря по просьбе Финляндии и Эстонии.