НАТО намерено разработать и внедрить интегрированную систему ПВО и ПРО Украины

Североатлантический альянс будет разрабатывать и внедрять интегрированную систему украинской противовоздушной и противоракетной обороны.

Североатлантический альянс будет разрабатывать и внедрять интегрированную систему украинской противовоздушной и противоракетной обороны.

Как передает Report , об этом говорится в заявлении по итогам заседания Совета Украина - НАТО на высшем уровне, которое стало последней сессией в рамках саммита альянса в Вашингтоне.

"НАТО будет поддерживать и давать советы по созданию архитектуры интегрированной противовоздушной и противоракетной системы Украины и способствовать ее созданию на практике, чтобы обеспечить наиболее эффективное использование в Украине переданных входящими в альянс странами противовоздушных и противоракетных систем", - отмечается в документе. НАТО "будет поддерживать ее полную оперативную совместимость с системой ПВО и ПРО] альянса".