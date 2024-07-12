НАТО намерено разработать и внедрить интегрированную систему ПВО и ПРО Украины

Североатлантический альянс будет разрабатывать и внедрять интегрированную систему украинской противовоздушной и противоракетной обороны.
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"НАТО будет поддерживать и давать советы по созданию архитектуры интегрированной противовоздушной и противоракетной системы Украины и способствовать ее созданию на практике, чтобы обеспечить наиболее эффективное использование в Украине переданных входящими в альянс странами противовоздушных и противоракетных систем", - отмечается в документе. НАТО "будет поддерживать ее полную оперативную совместимость с системой ПВО и ПРО] альянса".