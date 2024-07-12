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НАТО намерено разработать и внедрить интегрированную систему ПВО и ПРО Украины

НАТО намерено разработать и внедрить интегрированную систему ПВО и ПРО Украины Североатлантический альянс будет разрабатывать и внедрять интегрированную систему украинской противовоздушной и противоракетной обороны.
Другие страны
12 июля 2024 г. 03:36
НАТО намерено разработать и внедрить интегрированную систему ПВО и ПРО Украины

Североатлантический альянс будет разрабатывать и внедрять интегрированную систему украинской противовоздушной и противоракетной обороны.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении по итогам заседания Совета Украина - НАТО на высшем уровне, которое стало последней сессией в рамках саммита альянса в Вашингтоне.

"НАТО будет поддерживать и давать советы по созданию архитектуры интегрированной противовоздушной и противоракетной системы Украины и способствовать ее созданию на практике, чтобы обеспечить наиболее эффективное использование в Украине переданных входящими в альянс странами противовоздушных и противоракетных систем", - отмечается в документе. НАТО "будет поддерживать ее полную оперативную совместимость с системой ПВО и ПРО] альянса".

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Версия на азербайджанском языке NATO Ukrayna üçün hava hücumundan müdafiə sistemini hazırlamaq niyyətindədir

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