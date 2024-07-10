НАТО намерена создать логистические хабы в странах Восточной Европы

НАТО намерена создать логистические хабы в восточноевропейских странах альянса для ускорения поставок оружия Украине.

НАТО намерена создать логистические хабы в восточноевропейских странах альянса для ускорения поставок оружия Украине.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на полях саммита альянса в Вашингтоне.

По его словам, лидеры стран альянса на саммите должны одобрить весомый пакет помощи Украине, в который войдет, в частности, создание командования для координации поставок оружия Киеву и обучения украинских солдат.

"Командование будет размещено в Германии, но также будут созданы логистические хабы в восточной части альянса", - сказал он.