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НАТО намерена создать логистические хабы в странах Восточной Европы

НАТО намерена создать логистические хабы в странах Восточной Европы НАТО намерена создать логистические хабы в восточноевропейских странах альянса для ускорения поставок оружия Украине.
Другие страны
10 июля 2024 г. 20:10
НАТО намерена создать логистические хабы в странах Восточной Европы

НАТО намерена создать логистические хабы в восточноевропейских странах альянса для ускорения поставок оружия Украине.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на полях саммита альянса в Вашингтоне.

По его словам, лидеры стран альянса на саммите должны одобрить весомый пакет помощи Украине, в который войдет, в частности, создание командования для координации поставок оружия Киеву и обучения украинских солдат.

"Командование будет размещено в Германии, но также будут созданы логистические хабы в восточной части альянса", - сказал он.

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