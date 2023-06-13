НАТО намерена расширять связи со странами-единомышленницами в АТР

Организация Североатлантического договора (НАТО) настроена на расширение партнерства со странами-единомышленницами в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Организация Североатлантического договора (НАТО) настроена на расширение партнерства со странами-единомышленницами в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил во вторник на встрече с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Вашингтоне госсекретарь США Энтони Блинкен.

"И, кроме того, мы с нетерпением ждем дальнейшего укрепления нашего партнерства со странами в регионах Индийского и Тихого океанов", - сказал глава американского внешнеполитического ведомства, комментируя планы предстоящего саммита НАТО в Вильнюсе. При этом Блинкен вновь подтвердил, что альянс на предстоящей встрече в верхах предоставит новую практическую и политическую поддержку Киеву, заявит о намерении укреплять потенциал сдерживания и увеличивать свои военные расходы. "Думаю, мы можем сказать с уверенностью, что вы увидите на саммите, как альянс подтвердит приверженность, конечно, общую приверженность, статье 5 и защите каждого дюйма территории НАТО", - отметил глава американской дипломатии. Он имел в виду статью 5 подписанного в Вашингтоне в 1949 году Североатлантического договора. В ней закреплен принцип коллективной обороны альянса. Статья предусматривает коллективный ответ в случае "вооруженного нападения на одну или несколько" стран - членов НАТО. "Вы увидите, что мы пойдем дальше в своем обязательстве укреплять капиталовложения в оборону, еще больше укреплять потенциал сдерживания и обороны альянса <...>. Я также ожидаю, что по итогам саммита вы увидите мощный пакет как политической, так и практической поддержки Украины", - подчеркнул Блинкен.