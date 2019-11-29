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НАТО намерен увеличить оборонный бюджет на 400 млрд долларов к 2024 году

​НАТО намерен увеличить оборонный бюджет на $400 млрд к 2024 году

Страны НАТО намерены увеличить военные расходы на 400 млрд долларов к 2024 году.

Как сообщает Report со ссылкой на RT, на пресс-конференции в преддверии саммита НАТО в Лондоне 3–4 декабря заявил Генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.

"На встрече лидеров в Брюсселе в прошлом году было решено разработать национальные планы (по военным расходам в НАТО - RT).Теперь страны альянса представили свои обновлённые планы НАТО... На их основе я могу сказать, что совокупное увеличение военных расходов НАТО к 2024 году составит 400 млрд долларов", - заявил он.  

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