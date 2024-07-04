НАТО намерен расширить сотрудничество со странами АТР

НАТО намерен укрепить связи со странами Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР).
Как передает Report, об этом сообщила газета Nikkei Asia.
По данным издания, Североатлантический альянс намерен на саммите НАТО в Вашингтоне подписать первый документ о расширении сотрудничества с Австралией, Японией, Республикой Корея и Новой Зеландией, который будет предполагать расширение партнерства в области кибербезопасности и борьбы с дезинформацией.
Согласно информации, четверка стран уже взаимодействует с НАТО, однако подписание данного документа призвано уточнить характер их сотрудничества с альянсом. Отмечается, что во время участия в работе военного блока эти страны будут называться IP4.
По утверждению Nikkei Asia, планируется участие IP4 в киберучениях стран НАТО, причиной которому послужило "возрастающее число случаев кибератак и дезинформации со стороны России и Китая".
В последние годы Япония наиболее активно расширяет сотрудничество с НАТО.
1 июля генсек НАТО Йенс Столтенберг подтвердил, что альянс будет укреплять сотрудничество со странами АТР.