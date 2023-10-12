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НАТО начнет на следующей неделе плановые ядерные учения в Средиземном море

НАТО начнет на следующей неделе плановые ядерные учения в Средиземном море НАТО начнет на следующей неделе ядерные учения Steadfast Noon в Средиземном море.
Другие страны
12 октября 2023 г. 18:28
НАТО начнет на следующей неделе плановые ядерные учения в Средиземном море

НАТО начнет на следующей неделе ядерные учения Steadfast Noon в Средиземном море.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

"НАТО начнет на следующей неделе ядерные учения Steadfast Noon, это ежегодное плановое учебное событие, которое проходит в октябре. Они пройдут над Средиземным морем, Италией и Хорватией, - заявил Столтенберг. - Эти учения позволят убедиться в надежности, эффективности и безопасности нашего ядерного сдерживания. Они посылают четкий сигнал, что НАТО будет защищать всех союзников", - заявил он.

Он не указал параметров предстоящих маневров, однако, согласно практике НАТО, в учениях Steadfast Noon принимают участие воздушные и морские силы как ядерных, так и неядерных государств альянса. В ходе маневров между ними отрабатывается взаимодействие.

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Версия на азербайджанском языке Bu ay NATO ölkələrinin nüvə təlimləri keçiriləcək

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