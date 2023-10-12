НАТО начнет на следующей неделе плановые ядерные учения в Средиземном море

НАТО начнет на следующей неделе ядерные учения Steadfast Noon в Средиземном море.
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"НАТО начнет на следующей неделе ядерные учения Steadfast Noon, это ежегодное плановое учебное событие, которое проходит в октябре. Они пройдут над Средиземным морем, Италией и Хорватией, - заявил Столтенберг. - Эти учения позволят убедиться в надежности, эффективности и безопасности нашего ядерного сдерживания. Они посылают четкий сигнал, что НАТО будет защищать всех союзников", - заявил он.
Он не указал параметров предстоящих маневров, однако, согласно практике НАТО, в учениях Steadfast Noon принимают участие воздушные и морские силы как ядерных, так и неядерных государств альянса. В ходе маневров между ними отрабатывается взаимодействие.