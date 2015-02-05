НАТО начинает самое значительное расширение военных возможностей после холодной войны

Баку. 5 февраля. REPORT.AZ/ НАТО приступает "к самому значительному расширению своих военных возможностей с момента окончания холодной войны".

Как сообщает Report, об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг в Брюсселе, открывая заседание Североатлантического совета на уровне министров обороны.

"Сегодня мы примем решение о расширении наших Сил реагирования и их Передовой группы. Кроме того, мы объявим о создании 6 командных центров на территории наших восточных партнеров. Эти усилия направлены на выполнение ключевой задачи НАТО - обеспечения коллективной обороны каждого члена альянса от любых угроз", - сказал Столтенберг.