НАТО готовится к первым за последние 13 лет крупнейшим военным учениям

Баку. 19 октября. REPORT.AZ/ НАТО начинает крупнейшие за 13 лет стратегические полевые учения Trident Juncture - 2015 ("Соединение трезубца").

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил на Сицилии заместитель генерального секретаря НАТО Александер Вершбоу.

По информации, полевые учения будут проходить с 21 октября по 6 ноября.

В учениях примут участие 36 тыс. человек, 140 самолетов и до 90 подводных и надводных кораблей из 30 государств, в том числе не входящих в НАТО Австрии и Швеции.

В информации отмечается, что первый этап учений прошел 3-16 октября.

Отметим, что в последний раз подобное военное учение проходило в 2002 году. Тогда в маневрах "Strong Resolve" приняли участие 40 тыс. человек.