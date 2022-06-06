НАТО начало военно-морские учения в Балтийском море

В Балтийском море начались двухнедельные военно-морские учения НАТО BALTOPS-22 с участием Финляндии и Швеции, заявивших о намерении вступить в альянс.
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Председатель Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли заявил, что главная цель учений - продемонстрировать солидарность США и НАТО с Финляндией и Швецией.
Милли подчеркнул, что Балтийское море является «стратегически важным водоемом» и "одним из величайших морских путей мира".
Завершение BALTOPS-22 запланировано на 17 июня в немецком порту Киль.