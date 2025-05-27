НАТО начало создавать штаб сухопутных войск альянса в финском Миккели

НАТО начало создавать штаб сухопутных войск альянса в финском Миккели

НАТО приступило к формированию штаба сухопутных войск альянса в городе Миккели в Финляндии, там будут служить до 50 офицеров из семи стран.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщает Yle.

Начальником штаба станет норвежский полковник Уве Стаурсет, который на днях уже обосновался в Миккели.

"Стаурсет будет руководить командованием сухопутных войск НАТО в Северной Европе вместе с командующим финской армией генерал-лейтенантом Паси Вялимяки", - говорится в сообщении.

Как рассказал журналистам Стаурсет, в состав штаб-квартиры войдут сотрудники семи стран: Финляндии, Швеции, Норвегии, Дании, Нидерландов, США и Великобритании. В ближайшие несколько лет НАТО направит на Миккели 26 офицеров. Окончательная численность представителей НАТО в штабе составит 45-50 человек.

Перед штабом поставлены две главные задачи: в мирное время он планирует и синхронизирует действия стран-членов НАТО, в военное - командует войсками НАТО, действующими в Северной Европе.

Штаб в Миккели будет функционировать в режиме повышенной готовности и подчиняться штаб-квартире в Норфолке на восточном побережье США.