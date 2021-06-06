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НАТО начала учения Baltops в Балтийском море

НАТО начала учения Baltops в Балтийском море НАТО начала в воскресенье крупнейшие международные учения военно-морских сил в Балтийском море Baltops 2021.
Другие страны
6 июня 2021 г. 15:40
НАТО начала учения Baltops в Балтийском море

НАТО начала в воскресенье крупнейшие международные учения военно-морских сил в Балтийском море Baltops 2021.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба ВМС ФРГ в Киле.

По ее данным в маневрах, которые продлятся до 18 июня, задействованы в общей сложности 40 военно-морских подразделений, 60 самолетов и около 4 тыс военных. В учениях принимают участия 16 стран НАТО, а также Финляндия и Швеция.

Baltops 2021, которые пройдут в два этапа, начались в Датских проливах, где будут отрабатываться действия в узких местах на море. Впервые эти учения будут включать отработку тактики обороны на случай кибернападений. Постепенно зона маневров будет смещаться на восток Балтийского моря. На побережье Литвы планируется отработать высадку десанта.

"В этом году мы празднуем 50-е Baltops - учения, которые образуют основу наших способностей к сотрудничеству", - приводятся в сообщении пресс-службы слова командующего учениями, вице-адмирала США Джина Блэка.

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