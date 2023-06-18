НАТО на саммите в Вильнюсе примет пакет долгосрочной помощи Украине

НАТО примет пакет долгосрочной помощи Украине на летнем саммите в Вильнюсе. Он призван привести Украину к стандартам Североатлантического союза.

НАТО примет пакет долгосрочной помощи Украине на летнем саммите в Вильнюсе. Он призван привести Украину к стандартам Североатлантического союза.

Об этом сообщает Report со ссылкой на генсека НАТО Йенса Столтенберга.

По его словам, НАТО примет пакет помощи, призванный привести Украину к стандартам НАТО в течение нескольких лет. По мнению Столтенберга, это приблизит Украину к Альянсу.

"Будущее Украины - в НАТО, но сейчас приоритетом для Украины является утверждение себя как суверенного и независимого государства - иначе нет смысла обсуждать членство", - сказал он.

Столтенберг добавил, что после окончания войны должны быть договоренности по безопасности Украины, чтобы Россия со временем не смогла перевооружиться и снова напасть.