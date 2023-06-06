НАТО на саммите в Вильнюсе планирует активизировать оказание помощи Украине

Страны - члены НАТО на предстоящей встрече на высшем уровне, которая пройдет в июле в Вильнюсе, договорятся об активизации помощи Украине.

Страны - члены НАТО на предстоящей встрече на высшем уровне, которая пройдет в июле в Вильнюсе, договорятся об активизации помощи Украине.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг на саммите "Бухарестской девятки" в Братиславе.

"Решения, которые мы примем на саммите в Вильнюсе, будут значительными. Мы усилим помощь Украине с многосторонним пакетом, который позволит перевести силы Украины на стандарты НАТО и приблизить Украину к НАТО", - сказал Cтолтенберг.