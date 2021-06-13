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НАТО может выступить против развертывания в Европе ядерных ракет

НАТО может выступить против развертывания в Европе ядерных ракет Члены НАТО в преддверии саммита РФ-США могут выступить против развертывания альянсом в Европе ядерных ракет наземного базирования, сообщает издание Defense News со ссылкой на источники.
Другие страны
13 июня 2021 г. 01:59
НАТО может выступить против развертывания в Европе ядерных ракет

Члены НАТО в преддверии саммита РФ-США могут выступить против развертывания альянсом в Европе ядерных ракет наземного базирования.

Как передает Report, об этом сообщает издание Defense News со ссылкой на источники.

"Союзники по НАТО готовятся официально выступить против развертывания альянсом ядерных ракет наземного базирования в Европе", - пишет издание, которое ссылается на двух неназванных чиновников - одного американского и одного европейского.

По словам источников, такой пункт содержится в черновом варианте коммюнике, которое будет опубликовано по итогам саммита НАТО в Брюсселе 14 июня.

Согласно Defense News, эта мера рассматривается как способ снизить напряженность в отношениях с Россией и подготовить почву для диалога по вопросам контроля над вооружениями в преддверии саммита РФ-США 16 июня в Женеве.

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