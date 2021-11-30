НАТО может отправить в Латвию более 40 тыс. солдат

В случае необходимости в Латвию можно будет в короткие сроки отправить более 40 000 солдат.

В случае необходимости в Латвию можно будет в короткие сроки отправить более 40 000 солдат.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг после встречи в Риге с латвийским президентом Эгилом Левитсом.

"Мы последовательно осуществляем наиболее масштабное расширение общей системы обороны со времен холодной войны. Боевые группы развернуты в странах Балтии и Польше. Усилили свое присутствие как на море, так и в воздухе. Также работаем в тесном сотрудничестве с союзниками в области обучения, которое направлено на предотвращение любой угрозы для союзников, особенно на восточном фланге альянса - в балтийском регионе", - подчеркнул Столтенберг.

Он заявил, что НАТО обеспечит присутствие войск союзников в балтийском регионе, чтобы не допустить дальнейшего обострения ситуации на границах Латвии, Литвы и Польши.