НАТО может объявить о создании "военного Шенгена" до саммита в июле

Страны НАТО могут согласовать введение системы "военного Шенгена", которая обеспечит свободное передвижение военных конвоев, до саммита альянса в Вашингтоне в июле.

Страны НАТО могут согласовать введение системы "военного Шенгена", которая обеспечит свободное передвижение военных конвоев, до саммита альянса в Вашингтоне в июле.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила британская газета The Times.

Глава Объединенного командования НАТО по тыловому обеспечению и логистике (JSEC) генерал Александер Зольфранк в интервью изданию подтвердил, что блок заинтересован в снижении количества бюрократических норм для повышения своей мобильности. Кроме того, военачальник выступил за усиление сотрудничества между государствами - членами альянса в вопросе взаимозаменяемости оборудования. В частности, он счел неправильным запрет на использование десантниками из одной страны парашютов из других государств.

По данным источников издания, Евросоюз и НАТО занялись созданием системы "военного Шенгена" осенью 2017 года. Инициатива, изначально высказанная несколькими прибалтийскими политиками, была активно поддержана возглавлявшей в то время дипломатическую службу ЕС Федерикой Могерини.

Формирование этой системы стало главной задачей созданной в том же году программы Постоянного структурированного военного партнерства ЕС (PESCO), одним из ключевых элементов которой были проекты по расширению и усилению европейской транспортной инфраструктуры, включая автомобильные и железные дороги, мосты, туннели, порты и аэропорты, чтобы как можно больше магистралей могло использоваться для доставки тяжелой и крупногабаритной техники.