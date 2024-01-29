О нас

НАТО может объявить о создании "военного Шенгена" до саммита в июле

НАТО может объявить о создании "военного Шенгена" до саммита в июле Страны НАТО могут согласовать введение системы "военного Шенгена", которая обеспечит свободное передвижение военных конвоев, до саммита альянса в Вашингтоне в июле.
Другие страны
29 января 2024 г. 08:01
НАТО может объявить о создании военного Шенгена до саммита в июле

Страны НАТО могут согласовать введение системы "военного Шенгена", которая обеспечит свободное передвижение военных конвоев, до саммита альянса в Вашингтоне в июле.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила британская газета The Times.

Глава Объединенного командования НАТО по тыловому обеспечению и логистике (JSEC) генерал Александер Зольфранк в интервью изданию подтвердил, что блок заинтересован в снижении количества бюрократических норм для повышения своей мобильности. Кроме того, военачальник выступил за усиление сотрудничества между государствами - членами альянса в вопросе взаимозаменяемости оборудования. В частности, он счел неправильным запрет на использование десантниками из одной страны парашютов из других государств.

По данным источников издания, Евросоюз и НАТО занялись созданием системы "военного Шенгена" осенью 2017 года. Инициатива, изначально высказанная несколькими прибалтийскими политиками, была активно поддержана возглавлявшей в то время дипломатическую службу ЕС Федерикой Могерини.

Формирование этой системы стало главной задачей созданной в том же году программы Постоянного структурированного военного партнерства ЕС (PESCO), одним из ключевых элементов которой были проекты по расширению и усилению европейской транспортной инфраструктуры, включая автомобильные и железные дороги, мосты, туннели, порты и аэропорты, чтобы как можно больше магистралей могло использоваться для доставки тяжелой и крупногабаритной техники.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке NATO tezliklə “Hərbi Şengen”in yaradılması ilə bağlı razılığa gələ bilər

Другие новости из категории

Число погибших в Газе палестинцев приблизилось к отметке 26,5 тыс.
Число погибших в Газе палестинцев приблизилось к отметке 26,5 тыс.
29 января 2024 г. 06:43
Северная Корея строит атомную подлодку
Северная Корея строит атомную подлодку
29 января 2024 г. 06:06
FT: ЕС хочет подорвать экономику Венгрии из-за отказа согласовать помощь Киеву
FT: ЕС хочет подорвать экономику Венгрии из-за отказа согласовать помощь Киеву
29 января 2024 г. 05:37
Япония приостановила финансирование БАПОР
Япония приостановила финансирование БАПОР
29 января 2024 г. 05:22
В Великобритании запретят одноразовые вейпы
В Великобритании запретят одноразовые вейпы
29 января 2024 г. 04:50
На севере Африки в результате нападения убито более 50 человек, включая сотрудника ООН
На севере Африки в результате нападения убито более 50 человек, включая сотрудника ООН
29 января 2024 г. 04:12
Французские таксисты проведут манифестации на дорогах параллельно с фермерами
Французские таксисты проведут манифестации на дорогах параллельно с фермерами
29 января 2024 г. 03:38
Столтенберг хочет на определенном этапе пригласить Украину в НАТО
Столтенберг хочет "на определенном этапе" пригласить Украину в НАТО
29 января 2024 г. 03:04
В КНДР подтвердили испытательный запуск крылатых ракет с подлодки
В КНДР подтвердили испытательный запуск крылатых ракет с подлодки
29 января 2024 г. 02:20
СМИ: Индия медленно отказывается от российского оружия
СМИ: Индия медленно отказывается от российского оружия
29 января 2024 г. 01:46

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi