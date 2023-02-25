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НАТО: Количество поставляемых Украине боеприпасов не соответствует запросам

НАТО: Количество поставляемых Украине боеприпасов не соответствует запросам Количество боеприпасов, которые страны НАТО поставляют на Украину, не соответствует ее запросам.
Другие страны
25 февраля 2023 г. 04:22
НАТО: Количество поставляемых Украине боеприпасов не соответствует запросам

Количество боеприпасов, которые страны НАТО поставляют в Украину, не соответствует ее запросам.

Как передает Report, это признал заместитель генерального секретаря альянса Мирча Джоанэ в интервью Радио Румынии.

"Действительно, предложение не всегда может удовлетворить спрос по количеству и по скорости, которые украинцы, возможно, хотели бы", - сказал он, добавив, что страны альянса пытаются помочь Украине, "не превращая эту войну в войну между НАТО и Россией". "Действительно, в Украине каждый день расходуется очень большое количество боеприпасов, которое не соответствует обычному военному планированию, - отметил заместитель генсека альянса. - Между нами, даже уровень минимальных запасов, согласно стандартам НАТО, не был полностью поддержан".

"Поэтому в настоящее время мы должны увеличить промышленное производство", - сказал Джоанэ, добавив, что сейчас "полным ходом идет процесс пересмотра уровня необходимых запасов боеприпасов на складах НАТО".

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