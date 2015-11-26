Генсек НАТО: Инцидент с Су-24 вынуждает принять новые правила безопасности

Баку. 26 ноября. REPORT.AZ/ Инцидент с российским самолетом Су-24 указывает на "необходимость усиления механизмов для исключения подобных инцидентов в будущем". Как сообщает Report со ссылкой на Associated Press, об этом говорится в статье генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.

"Реальность такова, что свод правил по европейской безопасности устарел", — считает Столтенберг. Он добавил, что "это не новая Холодная война", но "сигнал".

Столтенберг отметил, что инцидент требует "спокойствия и дипломатии" и указывает на необходимость обновления действующих много лет соглашений, направленных на обеспечение максимального уровня прозрачности и прогнозирования военной активности в Европе. Кроме того, как сообщает агентство, генсек НАТО обвинил Россию в уходе от некоторых из этих соглашений или использовании лазеек.