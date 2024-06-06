НАТО и Украина подпишут соглашение о расширении обмена технологиями

НАТО планирует подписать с Украиной соглашение, которое позволит расширить сотрудничество в сфере военных технологий и обмена разведывательными данными.

НАТО планирует подписать с Украиной соглашение, которое позволит расширить сотрудничество в сфере военных технологий и обмена разведывательными данными.

Как передает Report, об этом заявил помощник генерального секретаря НАТО Дэвид ван Вил, слова которого приводит агентство Bloomberg.

По информации издания, разработку документа, который предусматривает новый порядок обмена информацией, планируется завершить до начала вашингтонского саммита альянса в июле. Одна из целей соглашения заключается в том, чтобы превратить Украину в крупного поставщика технологий в будущем.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что представители Украины и США в рамках работы над двусторонним соглашением о сотрудничестве в сфере безопасности вели переговоры об объемах военной, финансовой и другой поддержки Киева на следующие 10 лет.

США примут саммит альянса в Вашингтоне 9-11 июля 2024 года. Мероприятие пройдет под председательством генсека НАТО Йенса Столтенберга.