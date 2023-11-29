НАТО и Украина подписали программу сотрудничества на 2024 год

НАТО и Украина приняли программу сотрудничества на 2024 год, которая включает энергобезопасность и подготовку ВСУ.

НАТО и Украина приняли программу сотрудничества на 2024 год, которая включает энергобезопасность и подготовку ВСУ.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил генсек альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам заседания Совета Украина-НАТО на уровне глав МИД.

"Мы подписали обширную программу сотрудничества на 2024 год, которая включает взаимодействие по энергобезопасности, инновациям и повышению совместимости сил Украины и НАТО", - сказал Столтенберг.

По его словам, стороны обсудили реформы, которые Киев должен провести для сближения с альянсом, включая "реформирование системы военных закупок и реформу разведслужб".

"Мы также представили рекомендации по приоритетам реформ в Украине, которые необходимы для приближения Украины к НАТО. Это включает борьбу с коррупцией, усиление верховенства права, защиту прав человека", - отметил он.

По итогам заседания было распространено короткое заявление, в котором перечислены направления сотрудничества Украины и НАТО на будущее.