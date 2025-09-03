НАТО и Эстония подтвердили приверженность поддержке Украины и укреплению обороны альянса

На совместной пресс-конференции в Брюсселе генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и президент Эстонии Алар Карис заявили о продолжении поддержки Украины и планах по наращиванию оборонных возможностей альянса.

Как сообщает европейское бюро Report, Рютте отметил активность Эстонии, которая уже близка к целевому показателю оборонных расходов в 5% ВВП, согласованному странами НАТО к 2035 году.

"Значительные инвестиции Эстонии усиливают нашу коллективную оборону и демонстрируют непоколебимую приверженность страны альянсу", - заявил он.

По словам генсека, НАТО в последние недели направило Украине срочную помощь на сумму более 2 млрд долларов, включая боеприпасы и современные системы ПВО. Он подчеркнул, что новые пакеты поддержки готовятся, а обсуждения о предоставлении Киеву долгосрочных гарантий безопасности выходят на завершающий этап.

Президент Карис подтвердил готовность Эстонии продолжать оказывать значительную военную помощь Украине - не менее 0,25% ВВП ежегодно. Таллин также активно участвует в миссиях НАТО, включая киберзащиту и деятельность в рамках программы Forward Land Forces.

Рютте подчеркнул, что Россия остается "наиболее значительной и прямой угрозой" евроатлантической безопасности, и призвал союзников наращивать оборонные инвестиции и производственные мощности.

"Эстония может рассчитывать на НАТО, и я знаю, что НАТО может рассчитывать на Эстонию", - резюмировал он.