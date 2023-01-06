НАТО и ЕС подпишут совместную декларацию о сотрудничестве

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, президент Европейского совета Шарль Мишель и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен подпишут третью совместную декларацию о сотрудничестве.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, президент Европейского совета Шарль Мишель и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен подпишут третью совместную декларацию о сотрудничестве.

Как передает Report, об этом сообщается в пресс-релизе на сайте Североатлантического альянса.

Ожидается, что встреча состоится в штаб-квартире НАТО в Брюсселе 10 января. После этого пройдет совместная пресс-конференция.

В сентябре 2022 года Столтенберг заявил, что настало время для подписания новой декларации Евросоюз - НАТО, которая поспособствует безопасности и стабильности. Совместная декларация должна была быть подписана в 2021 году, однако по неизвестным причинам подписание документа было отложено.