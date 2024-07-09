НАТО: Главную роль в войнах будущего будут играть спутники, танки уйдут в прошлое

Главную роль в будущих военных конфликтах будут играть спутники и компьютерное моделирование поля боя, танки уйдут в прошлое.

Главную роль в будущих военных конфликтах будут играть спутники и компьютерное моделирование поля боя, танки уйдут в прошлое.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, такое мнение высказал замкомандующего НАТО по трансформации генерал Крис Бадиа, выступая на круглом столе о будущих оборонных технологиях в Вашингтоне.

"Что такое конфликт будущего? То, что мы видим сегодня, это не то, что мы будем видеть в будущем. Только один пример. Когда я спрашиваю офицеров, какая ваша главная боевая система, обычно я получаю ответ - это основной боевой танк (ОБТ). Через 20 лет это точно не будет ОБТ. Если у вас есть цифровая картина поля боя, все будет обнаружено. Вы больше ничего не сможете спрятать, не поможет никакой камуфляж, на площади 300 на 400 миль. Если мы увидели вас, мы нанесем по вам удар, и вы даже не будете знать, что произошло. Поэтому мы должны быстро адаптироваться, поэтому мы должны идти в космос и киберпространство, чтобы сохранять свое военное преимущество", - заявил он.

Этот круглый стол был приурочен к саммиту НАТО 9-11 июля в Вашингтоне, на котором, в частности, будут обсуждаться активизация развития военной промышленности и создание перспективных военных возможностей США и НАТО для "эффективного сдерживания" России и Китая.