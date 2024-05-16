НАТО: Члены альянса должны поставлять оружие Киеву даже в ущерб своим обязательствам

Страны-члены НАТО должны поставлять оружие Киеву даже в ущерб выполнению своих обязательств перед альянсом по поддержанию уровня своих военных запасов.

Страны-члены НАТО должны поставлять оружие Киеву даже в ущерб выполнению своих обязательств перед альянсом по поддержанию уровня своих военных запасов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил глава Военного комитета НАТО Роб Бауэр, открывая заседание Военного комитета начальников генеральных штабов НАТО.

"Если выбирать между выполнением норм НАТО и поддержкой Украины - надо выбирать поддержку Украины, поскольку склады пополнить можно, а человеческие жизни нет", - сказал он.

Он отметил, что представители украинского командования по закрытой линии видеосвязи примут участие во второй половине дня в заседании Совета Украина - НАТО. Они проинформируют Военный комитет НАТО по ситуации в зоне боевых действий.