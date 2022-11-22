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Наташа Пирц-Мусар победила на президентских выборах в Словении

Наташа Пирц-Мусар победила на президентских выборах в Словении Беспартийный кандидат, адвокат Наташа Пирц-Мусар одержала победу во втором туре президентских выборов в Словении после обработки 100% бюллетеней.
Другие страны
22 ноября 2022 г. 17:26
Наташа Пирц-Мусар победила на президентских выборах в Словении

Беспартийный кандидат, адвокат Наташа Пирц-Мусар одержала победу во втором туре президентских выборов в Словении после обработки 100% бюллетеней.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении, опубликованном во вторник на сайте Государственной избирательной комиссии.

По данным избиркома, Пирц-Мусар набрала 53,89% голосов. За бывшего главу МИД Республики Словения, депутата от Словенской демократической партии Анже Логара проголосовали 46,11% избирателей. Всего во втором туре выборов приняли участие 908 138 граждан республики, что составляет 53,6% всех словенцев, обладающих правом голоса.

Избранный президент вступит в должность 23 декабря текущего года, когда истекут полномочия нынешнего главы государства Борута Пахора, который провел на своем посту два срока и в соответствии с конституцией республики не может баллотироваться в третий раз.

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