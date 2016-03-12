Госсекретарь США: Настало время для движения вперед к прекращению конфликтов в Сирии и Йемене

Баку. 12 марта. REPORT.AZ/ Госсекретарь США Джон Керри заявил о важности продвижения в вопросах прекращения конфликтов в Сирии и Йемене в ходе переговоров с высокопоставленными официальными лицами Саудовской Аравии, передает Report со ссылкой на Газета.Ru.

«Госсекретарь Керри подчеркнул, что сейчас настало время для движения вперед по направлению к прекращению конфликтов в Сирии и Йемене», — сказал чиновник после того, как Керри встретился с королем Саудовской Аравии Салманом ибн Абдул-Азиз Аль Саудом, а также с кронпринцем королевства, заместителем кронпринца и министром иностранных дел Саудовской Аравии на военной базе за пределами Хафар-эль-Батин.

Ранее госсекретарь США Джон Керри прибыл в Саудовскую Аравию, где планировал обсудить кризисы в Сирии и Йемене.