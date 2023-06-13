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Наследство Берлускони оценили почти в 5 млрд евро

Наследство Берлускони оценили почти в 5 млрд евро Умерший в понедельник бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони оставался одним из самых богатых людей страны.
Другие страны
13 июня 2023 г. 03:48
Наследство Берлускони оценили почти в 5 млрд евро

Умерший в понедельник бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони оставался одним из самых богатых людей страны.

Как передает Report со ссылкой на газету Corriere della Sera, его наследство оценивается почти в €5 млрд, которые перейдут его 5 детям и 16 внукам.

Основная доля приходится на семейный холдинг Fininvest, который оценили в €4,89 млрд. В него входит 50% телекомпании Mediaset и 53% издательства Mondadori, а также банк Mediolanum. Каждому из пяти детей (двое старших от первого брака - Марина и Пьер Сильвио - занимают там ключевые посты) принадлежит по 7,65%, тогда как 61,3% сохранял за собой Берлускони.

Согласно последнему рейтингу Forbes, Берлускони занимал третье место в списке самых богатых людей Италии. В некоторые годы он выходил и на первое место. Журнал оценивал его состояние в €6,9 млрд, согласно рыночным критериям. Основой для всех компаний Берлускони, включая футбольные клубы - раньше "Милан, а сейчас "Монца", - служил Fininvest, что позволяло никогда не уходить в минус и перекрывать потери, например от "Милана", который в последние годы владения Берлускони стал убыточным.

Помимо бизнеса, Берлускони принадлежит несколько вилл, дворцов и домов. Самая известная его резиденция под Миланом - вилла Сан-Мартино в Аркоре, где 13 июня с политиком будет проходить прощание в частном порядке, только "для самых близких". Другая знаменитая резиденция Берлускони - летняя Чертоза на острове Сардиния.

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Версия на азербайджанском языке Berluskoninin mirası təxminən 5 milyard avro dəyərində qiymətləndirilib

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