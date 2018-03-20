Наследный принц Саудовской Аравии: женщины страны могут не носить традиционную одежду

Баку. 20 марта. REPORT.AZ/ Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммад бин Салман в интервью телеканалу CBS заявил, что саудовские женщины могут самостоятельно принимать решение о том, стоит ли им носить традиционную одежду, некоторые детали которой полностью скрывают тело и лицо.

Как передает Report, по словам принца, нормы шариата предусматривают то, что женщина должна одеваться достойно, проявляя уважение к окружающим, как, собственно, и мужчина.

При этом, как уточняется, данный свод правил не фиксирует того, что женщины обязаны носить одежду, которая полностью скрывает их тело и лицо.

«Принятие решения о том, какую одежду выбрать, стало исключительной прерогативой женщин», — заявил бин Салман.

По данным телеканала, религиозные лидеры государства, к настоящему моменту, не оспорили предложение принца.