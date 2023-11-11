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Наследный принц Саудовской Аравии впервые встретился с президентом Ирана

Наследный принц Саудовской Аравии впервые встретился с президентом Ирана Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд впервые встретился с президентом Ирана Эбрахимом Раиси после восстановления дипломатических отношений между странами в марте 2023 года.
Другие страны
11 ноября 2023 г. 20:07
Наследный принц Саудовской Аравии впервые встретился с президентом Ирана

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд впервые встретился с президентом Ирана Эбрахимом Раиси после восстановления дипломатических отношений между странами в марте 2023 года.

Как передает Report, об этом сообщило Саудовское агентство печати.

Встреча прошла на полях внеочередного совместного саммита Лиги арабских государств (ЛАГ) и Организации исламского сотрудничества (ОИС) в Эр-Рияде.

Информации о деталях переговоров между кронпринцем и президентом не приводится.

Заместитель руководителя администрации президента исламской республики по политическим вопросам Мохаммад Джамшиди написал в социальной сети X (ранее Twitter), что стороны провели "важные переговоры о ситуации в Палестине". По его словам, наследный принц Саудовской Аравии также "подчеркнул свое намерение укреплять связи с Ираном".

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