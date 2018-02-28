Наследный принц Саудовской Аравии совершит визит в США

Баку. 28 февраля. REPORT.AZ/ Наследный принц Королевства Саудовская Аравия Мухаммед бин Салман бин Абдульазиз Аль Сауд совершит визит в США.

Как сообщает Report со ссылкой на Haber7, в рамках визита, который продлится с 19-го по 22-ое марта, он посетит Вашингтон, Нью-Йорк и Бостон.

По информации, до этого, 7 марта, Мухаммед бин Салман бин Абдульазиз Аль Сауд совершит визит в Британию, где обсудит с премьер-министром Терезой Мэй реформы в социальной сфере.

Отметим, что наследный принц называет проводимые в королевстве реформы "шоковым лечением".