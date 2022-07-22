Наследный принц Саудовской Аравии посетит Грецию 26 июля

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд 26 июля посетит Грецию с официальным визитом, в ходе которого будет подписан ряд соглашений.

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд 26 июля посетит Грецию с официальным визитом, в ходе которого будет подписан ряд соглашений.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил МИД Греции.

По его словам, вечером 26 июля наследный принц встретится с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом в его резиденции "Мегаро Максиму" (Дворец Максима). "Затем последуют переговоры в расширенном составе и церемония подписания соглашений", - говорится в сообщении.

Греческий финансово-экономический сайт Capital.gr сообщил, что правительство Греции заинтересовано в сотрудничестве с Государственным инвестиционным фондом (PIF) Саудовской Аравии, в управлении которого находятся средства, которые на конец первого квартала 2022 года составили 620 млрд долларов. В течение этого года состоялись двусторонние встречи между чиновниками и представителями деловых кругов двух стран. В марте члены правительства Греции и группа бизнесменов посетили Эр-Рияд с целью укрепления экономических отношений между двумя странами. За этим последовал в мае визит крупной бизнес-делегации из Саудовской Аравии в Грецию во главе с министром инвестиций Саудовской Аравии.