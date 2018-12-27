Саудовский король освободил главу МИД от должности, наследный принц получил новую должность

27 декабря, 2018 18:18

https://report.az/storage/news/3ce73d8ea8854b4d8c04212536f95216/72e4a217-b94c-4eb8-b264-e1f91c3a7770_292.jpg Баку. 27 декабря. REPORT.AZ/ Король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд предоставил сыну, наследному принцу Мухаммеду бин Салману новую должность. Как сообщает Report со ссылкой на Haber7, король назначил сына руководителем Национального космического агентства. Другим приказом, Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд освободил министра иностранных дел страны Аделя Аль-Джубейра от занимаемой должности. Главой МИД назначен Ибрахим Абдуль-Азиз Аль-Ассаф. Король также освободил принца Мухаммеда бин-Науфа от должности посла Саудовской Аравии в Великобритании.

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