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Наследный принц Кувейта объявил о роспуске парламента

Наследный принц Кувейта объявил о роспуске парламента Наследный принц Кувейта шейх Машааль аль-Ахмед ас-Сабах объявил о решении распустить Национальное собрание (парламент), состав которого был восстановлен по решению Конституционного суда в марте 2023 года.
Другие страны
18 апреля 2023 г. 05:44
Наследный принц Кувейта объявил о роспуске парламента

Наследный принц Кувейта шейх Машааль аль-Ахмед ас-Сабах объявил о решении распустить Национальное собрание (парламент), состав которого был восстановлен по решению Конституционного суда в марте 2023 года.

Как передает Report со ссылкой на агентство Kuna, согласно его заявлению, парламентские выборы состоятся в ближайшие месяцы.

"Следуя положениям Конституции и уважая волю народа, мы решили распустить Национальное собрание 2020 года, которое было восстановлено Конституционным судом, и провести всеобщие выборы в ближайшие месяцы", - говорится в сообщении.

По словам наследного принца, за выборами последуют политические и правовые реформы, которые будут нацелены на преодоление разногласий между правительством и парламентом, позволят избежать злоупотреблений со стороны законодательной и исполнительной власти, а также обеспечить независимость судебной системы. О каких именно реформах идет речь, он не уточнил.

19 марта Конституционный суд Кувейта признал недействительными результаты выборов в Национальное собрание, состоявшихся 29 сентября 2022 года, и восстановил состав парламента, члены которого были избраны 5 декабря 2020 года.

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Версия на азербайджанском языке Küveyt vəliəhdi parlamenti buraxıb

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