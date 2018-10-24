Наследный принц: Инцидент с Джемалем Кашикчи очень болезненный для всех

Баку. 24 октября. REPORT.AZ/ Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман назвал очень болезненной для всех подданных королевства историю с убийством в саудовском консульстве в Стамбуле журналиста Джемаля Кашикчи.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, трансляцию его выступления на инвестиционном форуме Future Invertment Initiative в Эр-Рияде вел саудовский новостной канал "Аль-Ихбария".

"Инцидент с Джемалем Кашикчи очень болезненный для всех, особенно саудовцев, и для любых людей в мире. Это ужасный инцидент, которому абсолютно нет оправдания. Королевство сейчас вместе с турецким правительством проводит расследование, чтобы прийти к результатам, отдать подозреваемых под суд и наказать их по всей строгости закона", - сказал Мухаммед бен Салман.