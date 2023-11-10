О нас

Наследники султана отказались от претензий на недвижимость Малайзии в Париже

Наследники султана отказались от претензий на недвижимость Малайзии в Париже Предполагаемые наследники султана Сулу отозвали иск к Малайзии о компенсации в размере $14,9 млрд, в рамках которого были арестованы три объекта недвижимости малайзийского правительства в Париже.
Другие страны
10 ноября 2023 г. 09:16
Наследники султана отказались от претензий на недвижимость Малайзии в Париже

Предполагаемые наследники султана Сулу отозвали иск к Малайзии о компенсации в размере $14,9 млрд, в рамках которого были арестованы три объекта недвижимости малайзийского правительства в Париже.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Bernama.

Отметим, что в марте 2022 года французский суд постановил, что Малайзия, которая унаследовала обязательства по договору аренды после получения независимости от Великобритании, должна выплатить потомкам султана $14,9 млрд. Суд также выдал ордер на арест трех объектов недвижимости для удовлетворения иска. Между тем сотрудники посольства Малайзии во Франции не позволили судебным приставам пройти на территорию этих объектов для оценки их стоимости.

Дело было инициировано предполагаемыми наследниками правившего до 1917 года на Филиппинах султана Сулу, чтобы получить компенсацию за его земли - ныне территории богатого нефтью малайзийского штата Сабах, которую их предки сдали в аренду 145 лет назад.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Экслюзивные новости

Офицер ВС Украины: Азербайджан первый в регионе СНГ обеспечил свою территориальную целостность
Офицер ВС Украины: Азербайджан первый в регионе СНГ обеспечил свою территориальную целостность
9 ноября 2023 г. 16:17
Российские политологи: Парад в Ханкенди демонстрирует полный провал планов Армении
Российские политологи: Парад в Ханкенди демонстрирует полный провал планов Армении
8 ноября 2023 г. 12:00
Более 200 выпускников азербайджанских вузов не смогли получить дипломы в этом году
Более 200 выпускников азербайджанских вузов не смогли получить дипломы в этом году
7 ноября 2023 г. 16:55
Депутат Верховной Рады: Украина благодарна Азербайджану за поддержку
Депутат Верховной Рады: Украина благодарна Азербайджану за поддержку
7 ноября 2023 г. 13:09
Баку готов ко Дню Победы - ФОТОРЕПОРТАЖ
ФотоБаку готов ко Дню Победы - ФОТОРЕПОРТАЖ
7 ноября 2023 г. 12:53
Украинский депутат: Азербайджан может гордиться своей победой над сепаратизмом
Украинский депутат: Азербайджан может гордиться своей победой над сепаратизмом
7 ноября 2023 г. 11:52
Путешественник: С решением минной проблемы Карабах станет популярным среди туристов
Путешественник: С решением минной проблемы Карабах станет популярным среди туристов
6 ноября 2023 г. 15:07
Управляющий партнер NomadMania: Азербайджан хорошо справляется с разминированием
Управляющий партнер NomadMania: Азербайджан хорошо справляется с разминированием
6 ноября 2023 г. 13:33
Эксперт: Каспий - символ дружбы и возможность расширения сотрудничества Азербайджана и Туркменистана
Эксперт: Каспий - символ дружбы и возможность расширения сотрудничества Азербайджана и Туркменистана
6 ноября 2023 г. 12:03
Завершено назначение пенсий для семей шехидов, погибших в ходе антитеррористических мероприятий
Завершено назначение пенсий для семей шехидов, погибших в ходе антитеррористических мероприятий
4 ноября 2023 г. 14:22

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi