Наследники султана отказались от претензий на недвижимость Малайзии в Париже

Предполагаемые наследники султана Сулу отозвали иск к Малайзии о компенсации в размере $14,9 млрд, в рамках которого были арестованы три объекта недвижимости малайзийского правительства в Париже.

Предполагаемые наследники султана Сулу отозвали иск к Малайзии о компенсации в размере $14,9 млрд, в рамках которого были арестованы три объекта недвижимости малайзийского правительства в Париже.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Bernama.

Отметим, что в марте 2022 года французский суд постановил, что Малайзия, которая унаследовала обязательства по договору аренды после получения независимости от Великобритании, должна выплатить потомкам султана $14,9 млрд. Суд также выдал ордер на арест трех объектов недвижимости для удовлетворения иска. Между тем сотрудники посольства Малайзии во Франции не позволили судебным приставам пройти на территорию этих объектов для оценки их стоимости.



Дело было инициировано предполагаемыми наследниками правившего до 1917 года на Филиппинах султана Сулу, чтобы получить компенсацию за его земли - ныне территории богатого нефтью малайзийского штата Сабах, которую их предки сдали в аренду 145 лет назад.