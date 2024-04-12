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Население Японии за год сократилось на рекордные 837 тысяч человек

Население Японии за год сократилось на рекордные 837 тысяч человек Население Японии без учета иностранцев за год до октября 2023 года сократилось на рекордные 837 тыс. человек, или на 0,69% в годовом выражении, до 121,193 млн.
Другие страны
12 апреля 2024 г. 22:44
Население Японии за год сократилось на рекордные 837 тысяч человек

Население Японии без учета иностранцев за год до октября 2023 года сократилось на рекордные 837 тыс. человек, или на 0,69% в годовом выражении, до 121,193 млн.

Как передает Report, об этом сообщило Министерство внутренних дел и коммуникаций страны.

С учетом иностранцев население уменьшилось на 595 тысяч человек (0,48%), до 124,352 млн. Показатель снижается 13-й год подряд.

Число жителей страны в возрасте от 75 лет выросло на 713 тысяч, до 20,08 млн, впервые превысив 20 млн. Количество жителей в возрасте от 0 до 14 лет сократилось на 329 тысяч, примерно до 14,17 млн.

Доля пожилых также оказалась рекордной, составив 16,1%, а доля детей до 15 лет достигла 11,4% и обновила исторический минимум.

Из 47 префектур Японии прирост населения показала лишь одна - Токио, где число проживающих увеличивается второй год подряд.

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