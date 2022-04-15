Население Японии за год рекордно сократилось до 125,5 млн человек

Население Японии, включая проживающих в стране на постоянной основе иностранцев, за период с октября 2020 года по октябрь 2021 года сократилось на 644 тыс. человек (0,51%), до 125,5 млн.

Население Японии, включая проживающих в стране на постоянной основе иностранцев, за период с октября 2020 года по октябрь 2021 года сократилось на 644 тыс. человек (0,51%), до 125,5 млн.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило министерство по административным делам и коммуникациям Японии.

Согласно статистике ведомства, это самый большой уровень падения показателя с середины XX века. При этом начиная с 2011 года убыль населения составила 2,3 млн человек. Таким образом, отмечается тенденция к постепенному ускорению этого общественного процесса.

Сокращение населения произошло во всех префектурах Японии, за исключением южной Окинавы. Там число жителей выросло на 0,07%. Впервые с 1995 года убыль населения зафиксирована в Токио.

Министерство отмечает продолжающиеся тенденции к сокращению числа людей во всех возрастных категориях, кроме пожилых. Так, число мужчин и женщин в возрасте старше 65 лет выросло за год почти на 190 тыс., до 36,2 млн. В процентном соотношении это составляет порядка 29% от общей численности населения Японии.