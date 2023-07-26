О нас

Население Японии впервые сократилось во всех 47 префектурах

Население Японии впервые сократилось во всех 47 префектурах Численность проживающих в Японии граждан страны сокращается 14 лет подряд, в то время как количество постоянно проживающих там иностранцев увеличивается быстрыми темпами.
Другие страны
26 июля 2023 г. 08:55
Население Японии впервые сократилось во всех 47 префектурах

Численность проживающих в Японии граждан страны сокращается 14 лет подряд, в то время как количество постоянно проживающих там иностранцев увеличивается быстрыми темпами.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные министерства по административным делам и коммуникациям страны.

По состоянию на 1 января 2023 года в Японии проживало 122,42 млн граждан, что примерно на 800 тыс. меньше, чем годом ранее. При этом сокращение показателя было зарегистрировано во всех 47 префектурах, что произошло впервые с 1968 года, когда власти начали вести подобную статистику. В последние годы в южной префектуре Окинава, а также в Токио отмечался прирост населения.

В 2022 году в стране родились 771,8 тыс. японцев, что является самым низким показателем с 1979 года. При этом число смертей достигло рекордно высокого уровня и составило 1,56 млн человек.

Общая численность населения Японии, включая иностранцев, по данным на январь 2023 года, составляет 125,4 млн человек, это на 511 тыс. меньше, чем в прошлом году. Количество постоянно проживающих в Японии иностранных граждан за последние три года выросло более чем на 10% и достигло 2,99 млн. Это также стало самым высоким показателем с момента начала ведения подобной статистики в 2013 году.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Japanese population falls in all 47 prefectures for first time
Версия на азербайджанском языке Yaponiya əhalisinin sayı ilk dəfə bütün 47 prefekturada azalıb

Самое важное

Останутся ли армяне Карабаха инструментом для чужих манипуляций?
Останутся ли армяне Карабаха инструментом для чужих манипуляций?
25 июля 2023 г. 23:51
МИД Азербайджана ответил МККК: Гуманитарный мандат не должен использоваться в политических целях
МИД Азербайджана ответил МККК: Гуманитарный мандат не должен использоваться в политических целях
25 июля 2023 г. 17:45
МИД: Пашинян вновь озвучил ничем не обоснованные мысли о ситуации в регионе
МИД: Пашинян вновь озвучил ничем не обоснованные мысли о ситуации в регионе
25 июля 2023 г. 09:55
Министр обороны Азербайджана находится с визитом в Турции
Министр обороны Азербайджана находится с визитом в Турции
25 июля 2023 г. 09:14
На расширение сети радиовещания на территории Азербайджана выделено 13,7 млн манатов
На расширение сети радиовещания на территории Азербайджана выделено 13,7 млн манатов
24 июля 2023 г. 20:52
М.М.Шихалиев, С.Ю.Алекберов и Я.С.Мамедов лишены званий и государственных наград
М.М.Шихалиев, С.Ю.Алекберов и Я.С.Мамедов лишены званий и государственных наград
24 июля 2023 г. 20:46
Джейхун Байрамов отбыл с рабочим визитом в Россию
Джейхун Байрамов отбыл с рабочим визитом в Россию
24 июля 2023 г. 19:14
ANAMA: На освобожденных территориях обнаружены еще 43 мины
ANAMA: На освобожденных территориях обнаружены еще 43 мины
24 июля 2023 г. 17:59
Президент: В период Отечественной войны западные журналисты пытались представить Азербайджан агрессором
Президент: В период Отечественной войны западные журналисты пытались представить Азербайджан агрессором
24 июля 2023 г. 15:47
Президент Азербайджана Ильхам Алиев дал интервью китайской медиакорпорации China Media Group
Президент Азербайджана Ильхам Алиев дал интервью китайской медиакорпорации China Media Group
24 июля 2023 г. 15:05

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi