Население Японии впервые сократилось во всех 47 префектурах

Численность проживающих в Японии граждан страны сокращается 14 лет подряд, в то время как количество постоянно проживающих там иностранцев увеличивается быстрыми темпами.

Численность проживающих в Японии граждан страны сокращается 14 лет подряд, в то время как количество постоянно проживающих там иностранцев увеличивается быстрыми темпами.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные министерства по административным делам и коммуникациям страны.

По состоянию на 1 января 2023 года в Японии проживало 122,42 млн граждан, что примерно на 800 тыс. меньше, чем годом ранее. При этом сокращение показателя было зарегистрировано во всех 47 префектурах, что произошло впервые с 1968 года, когда власти начали вести подобную статистику. В последние годы в южной префектуре Окинава, а также в Токио отмечался прирост населения.

В 2022 году в стране родились 771,8 тыс. японцев, что является самым низким показателем с 1979 года. При этом число смертей достигло рекордно высокого уровня и составило 1,56 млн человек.

Общая численность населения Японии, включая иностранцев, по данным на январь 2023 года, составляет 125,4 млн человек, это на 511 тыс. меньше, чем в прошлом году. Количество постоянно проживающих в Японии иностранных граждан за последние три года выросло более чем на 10% и достигло 2,99 млн. Это также стало самым высоким показателем с момента начала ведения подобной статистики в 2013 году.