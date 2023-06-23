Население США стремительно стареет

Средний возраст населения Соединенных Штатов Америки достиг самого высокого уровня в истории.

Средний возраст населения Соединенных Штатов Америки достиг самого высокого уровня в истории.

Как передает местное бюро Report, об этом сообщило Бюро переписи страны.

Статистика показывает, что население США стареет, а средний возраст увеличился на 0,2 года за последние два года до 38,9 лет. Причем, ни в одном штате не наблюдается снижения среднего возраста.

Мэн (44,8) и Нью-Гэмпшир (43,3) лидируют среди штатов с самым высоким средним возрастом.

Кроме того, количество бездетных семей в США также увеличилось по сравнению с предыдущими годами. Таким образом, за последние два десятилетия рождаемость постепенно снижалась. Эксперты говорят, что без быстро растущего молодого населения средний возраст в Соединенных Штатах будет продолжать расти.