Обнародована численность населения Китая

Баку. 26 февраля. REPORT.AZ/ Население самой многонаселенной страны в мире - Китая - в 2014 году увеличилось на 7 миллионов и составило 1,36782 миллиарда человек. Как отмечает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в статистическом коммюнике по социально-экономическому развитию Китая на 2014 год.

Согласно данным статистики, 54,77% населения проживает в городах, 45,23 % - в сельской местности.

Напомним, что в конце 1970-х годов Китай внедрил политику "одна семья - один ребенок", чтобы контролировать рост населения, разрешив семьям в городах иметь только одного ребенка, а в деревнях - двоих, если первый ребенок - девочка.

В прошлом году власти ослабили политику, чтобы решить возникшие проблемы. Теперь семьям, где хотя бы один из супругов - единственный ребенок в своей семье, разрешается иметь второго ребенка. По состоянию на конец 2014 года, около одного миллиона семей подали заявку на второго ребенка.

Глава Китайской ассоциации населения Чжай Чжэньву отмечает, что в 2015 году количество новорожденных увеличится. По мнению эксперта, власти продолжат курс на ослабление политики планового деторождения, а беби-бум может продлиться в Китае от 5 до 8 лет.