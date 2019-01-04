Население Китая сократилось впервые за 70 лет

Баку. 4 января REPORT.AZ/ В 2018 году население Китая сократилось на 1,27 миллиона, сообщает Report со ссылкой на France-Presse.

Экономист Су Цзянь из Пекинского университета и специалист по рождаемости И Фусянь из Висконсинского университета в Мадисоне (США) пришли к такому выводу после изучения статистики Государственного комитета по делам здравоохранения и планового деторождения КНР и других общедоступных данных.

Ученые подсчитали, что количество детей, родившихся в Китае, упало на 2,5 миллиона по сравнению с 2017 годом. Ожидалось, что этот показатель вырастет на 790 тысяч.

В Китае сокращение населения зафиксировано впервые за 70 лет.

И Фусянь связывает падающую рождаемость с уменьшением численности женщин детородного возраста и нежеланием заводить детей из-за растущих расходов на образование, жилье и медицинскую помощь.