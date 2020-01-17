​Население Китая превысило 1,4 миллиарда человек

Население Китая без учета специальных административных районов Гонконг, Макао и Тайваня к концу 2019 года увеличилось на 4,67 миллиона человек, превысив 1,4 миллиарда,

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, oб этом свидетельствуют данные государственного статистического бюро КНР.

В 2019 году в стране было зарегистрировано 14,65 миллиона новорожденных, а коэффициент рождаемости составил 10,48 на тысячу человек. За этот же год в Китае умерли 9,98 миллиона человек, а коэффициент смертности составил 7,14 на тысячу.

Естественный прирост населения составил 3,34 на тысячу человек. Численность мужского населения составила 715,27 миллиона, женского - 684,78 миллиона человек. Общее число жителей достигло 1 миллиарда 400 миллионов 50 тысяч человек.