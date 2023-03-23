Население Канады впервые за год выросло более чем на 1 млн человек

Население Канады впервые за год выросло более чем на 1 млн человек

Население Канады по итогам прошлого года впервые в истории североамериканской страны выросло более чем на 1 млн человек и теперь составляет 39,5 млн жителей.

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