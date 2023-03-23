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Население Канады впервые за год выросло более чем на 1 млн человек

Население Канады впервые за год выросло более чем на 1 млн человек Население Канады по итогам прошлого года впервые в истории североамериканской страны выросло более чем на 1 млн человек и теперь составляет 39,5 млн жителей.
Другие страны
23 марта 2023 г. 08:01
Население Канады впервые за год выросло более чем на 1 млн человек

Население Канады по итогам прошлого года впервые в истории североамериканской страны выросло более чем на 1 млн человек и теперь составляет 39,5 млн жителей.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило Бюро статистики Канады.

Так, с 1 января 2022 года по 1 января 2023 года число жителей страны выросло на 1 050 110 человек. Прирост составил 2,7%. До этого максимальный ежегодный прирост населения в Канаде отмечался по итогам 1956 года, когда в стране была зафиксирована высокая рождаемость, вызванная последствиями окончания Второй мировой войны. Кроме того, влияние на этот процесс оказала большая миграция беженцев из Венгрии, связанная с последствиями Венгерского восстания 1956 года.

Говоря о причинах роста населения в 2022 году, Бюро статистики Канады указало, что свыше 437 тыс. новых жителей страны - это прибывшие в страну иммигранты.

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