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Население Канады впервые достигло отметки в 40 млн человек

Население Канады впервые достигло отметки в 40 млн человек Население Канады впервые достигло отметки в 40 млн человек.
Другие страны
17 июня 2023 г. 04:43
Население Канады впервые достигло отметки в 40 млн человек

Население Канады впервые достигло отметки в 40 млн человек.

Как передает Report, об этом сообщается на сайте Бюро статистики североамериканской страны, где, как утверждается, ведется онлайн-учет прироста населения.

Больше всего людей на данный момент проживает в провинциях Онтарио (15,5 млн человек), Квебек (8,8 млн) и Британская Колумбия (5,4 млн).

Ранее Бюро статистики сообщало, что население Канады по итогам прошлого года впервые в истории североамериканской страны выросло более чем на 1 млн человек и на 1 января 2023 года составляло более 39,5 млн жителей. До этого максимальный ежегодный прирост населения в Канаде отмечался по итогам 1956 года, когда в стране была зафиксирована высокая рождаемость, вызванная последствиями окончания Второй мировой войны. Кроме того, влияние на этот процесс оказала большая миграция беженцев из Венгрии, связанная с последствиями Венгерского восстания 1956 года.

Говоря о причинах роста населения в 2022 году, Бюро статистики Канады указало, что свыше 437 тыс. новых жителей страны - это прибывшие в страну иммигранты. Миграционный процесс в 2023 году также существенно увеличивает население страны.

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Версия на азербайджанском языке Kanadanın əhalisi 40 milyona çatıb

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