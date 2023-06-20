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Население Германии в прошлом году увеличилось на 1 млн человек впервые за 30 лет

Население Германии в прошлом году увеличилось на 1 млн человек впервые за 30 лет Население Германии в 2022 году выросло на 1,3%, или более, чем на 1 млн человек, из-за притока мигрантов.
Другие страны
20 июня 2023 г. 18:15
Население Германии в прошлом году увеличилось на 1 млн человек впервые за 30 лет

Население Германии в 2022 году выросло на 1,3%, или более, чем на 1 млн человек, из-за притока мигрантов.

Как передает Report cо ссылкой на ТАСС, такое увеличение зафиксировано впервые за 30 лет.

Как отмечает Федеральное статистическое ведомство Германии, в конце 2022 года в стране проживали 84,4 млн человек, в том числе 12,3 млн иностранцев, что "на 1,3% больше, чем в предыдущем". Доля иностранных граждан среди населения увеличилась с 13,1% до 14,6%. Большинство из них имели турецкое (1,34 млн), украинское (1,05 млн) или сирийское (883 тыс.) гражданство.

Больше всего мигрантов прибыли в прошлом году с Украины - 915 тыс.

Число жителей Германии в возрасте до 20 лет увеличилось на 2,8% или на 427 тыс. в основном за счет иностранцев.

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