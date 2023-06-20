Население Германии в прошлом году увеличилось на 1 млн человек впервые за 30 лет

Население Германии в прошлом году увеличилось на 1 млн человек впервые за 30 лет

Население Германии в 2022 году выросло на 1,3%, или более, чем на 1 млн человек, из-за притока мигрантов.

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