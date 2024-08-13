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Население Евросоюза растет второй год подряд после сокращения в пандемию

Население Евросоюза растет второй год подряд после сокращения в пандемию Население стран Евросоюза по данным на 1 января 2024 года составляло 449,2 млн человек по сравнению с 447,6 млн человек годом ранее.
Другие страны
13 августа 2024 г. 20:49
Население Евросоюза растет второй год подряд после сокращения в пандемию

Население стран Европейского союза по данным на 1 января 2024 года составляло 449,2 млн человек по сравнению с 447,6 млн человек годом ранее.

Как передает Report, об этом сообщило статистическое управление ЕС.

Таким образом, прирост был зафиксирован по итогам второго года подряд после спада в предыдущие два года из-за последствий пандемии COVID-19. В 2020 году население сократилось примерно на 0,5 млн человек, в 2021 году - почти на 0,3 млн человек.

Отмечается, что наблюдаемый в последнее время рост населения в значительной степени объясняется возросшими миграционными движениями: "Естественное снижение населения (больше смертей, чем рождений) было перекрыто положительной чистой миграцией".

По статистике, жители Германии, Франции и Италии вместе составляли почти половину (47%) общей численности населения ЕС на 1 января 2024 года.

Согласно данным, сокращение численности населения в прошлом году было отмечено в семи государствах ЕС, наиболее значительным оно было в Польше (на 132,8 тыс. человек), Греции (на 16,8 тыс. человек) и Венгрии (на 15,1 тыс. человек). Самый значительный прирост жителей произошел в Испании (на 525,1 тыс. человек), Германии (на 330 тыс. человек) и во Франции (на 229 тыс. человек).

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