Баку. 13 марта. REPORT. AZ/ Население Центральной Европы и Балтии стремительно стареет. Как сообщает Report со ссылкой на информационный центр ООН, об этом заявляют эксперты Всемирного банка. Эксперты отмечают, что старение населения – общая для всей Европы тенденция, связанная во многом с увеличением продолжительности жизни. Однако население Центральной Европы и Балтии стареет еще и по причине снижения рождаемости и миграции молодежи.

Так в Польше, Венгрии и Словакии показатель рождаемости гораздо ниже, чем в Западных государствах, и составляет всего 1,3 ребенка на одну женщину.

Специалисты отмечают, что многие молодые люди покидают свои страны в поисках работы и лучшей жизни за границей. Например, большинство поляков и прибалтов мигрирует в возрасте от 15 до 34 лет.

Специалисты Всемирного банка рекомендуют правительствам стран уделять больше внимания здоровью стареющего населения, поднимать уровень минимальных зарплат и пенсий, не допускать утечки мозгов и добиваться повышения рождаемости.

По данным ООН, к 2050 году пожилых людей в богатых странах будет вдвое больше, чем детей.