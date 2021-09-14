NASA заявило о планах использовать МКС до 2030 года

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства намерено продолжать эксплуатацию МКС вплоть до 2030 года

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) намерено продолжать эксплуатацию Международной космической станции (МКС) вплоть до 2030 года.

Об этом, как сообщает Report со ссылкой на РБК, выступая на саммите The 2021 Humans to Mars, рассказала руководитель пилотируемой программы NASA Кэтрин Лидерс.

По словам Лидерс, управление работает над продлением срока ее эксплуатации, чтобы разрабатывать системы, способные помочь людям высадиться на Луне.

Накануне, как сообщили в "Роскосмосе", Комиссия по безопасности стран — участниц проекта МКС (участницами МКС являются 15 стран) приняла решение рекомендовать государствам продлить использование станции после 2024 года. Участники проекта обсуждают возможность продлить ее работу до 2028 или до 2032 года.