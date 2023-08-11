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NASA скорректировало высоту орбиты МКС с помощью корабля Cygnus

NASA скорректировало высоту орбиты МКС с помощью корабля Cygnus Специалисты Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) скорректировали высоту орбиты Международной космической станции с помощью грузового корабля Cygnus компании Northrop Grumman.
Другие страны
11 августа 2023 г. 22:55
NASA скорректировало высоту орбиты МКС с помощью корабля Cygnus

Специалисты Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) скорректировали высоту орбиты Международной космической станции с помощью грузового корабля Cygnus компании Northrop Grumman.

Об этом сообщает Report со ссылкой на "Интерфакс".

"Грузовик" включил свои двигатели в 10:35 по времени Восточного побережья США (19:35 по бакинскому времени), маневр продолжался 22 минуты 48 секунд.

В результате высота станции увеличилась на 4,5 км в перигее (ближайшая к Земле точка на орбите МКС) и на примерно 482 метра в апогее (самая дальняя от нее).

Высота орбиты станции была скорректирована для сближения и последующей стыковки с ней российского грузового корабля "Прогресс МС-24", запуск которого намечен на 23 августа, а также стыковки с МКС 15 сентября корабля "Союз МС-24" и возвращения на Землю корабля "Союз МС-23" 27 сентября.

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